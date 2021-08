Colpo grosso dell'Ariano folk festival: arriva Manu Chao ed è delirio Un sogno inseguito da anni. Ed ecco a sorpresa l'annuncio

"Quel frutto che abbiamo da sempre rincorso, capita di raccoglierlo proprio in occasione del venticinquennale. incredibile ragazzi, quel sogno che si sta per avverare si chiama Manu Chao, quell’uomo dal cuore grande, icona culturale, celebre anche per il suo impegno civile e sociale, colui che con la sua musica ha sempre lanciato dal palco un messaggio di gioia e speranza, di cui oggi abbiamo tutti un gran bisogno." E' l'annuncio di ferregosto da parte degli organizzatori dell'Ariano folk festival.

"Un autentico punto di riferimento del panorama musicale internazionale, la cui filosofia coincide con quella dell’Ariano folkfestival che siamo orgogliosi di ospitare con il suo progetto semi acustico il 23 agosto alle 19,30.

Ci scusiamo sin da ora per la limitata capienza, che le norme anti-covid ci impongono, ma davvero non potevamo fare meglio. Ricordiamo che l’ingresso ai concerti è subordinato alla verifica del green-pass e controllo temperatura. I posti sono assegnati, nominativi e naturalmente seduti."