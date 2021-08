"Ferragosto da incubo sull'A16": l'esposto del Codacons Code chilometriche e rallentamenti sulla Napoli-Canosa

Disagi oggi per gli automobilisti che attraversano la A16 Napoli-Canosa a causa di lavori in corso lungo la rete che stanno provocando dalle prime ore di stamattina code chilometriche e rallentamenti.

Un esodo di Ferragosto da incubo per migliaia di utenti che si ritrovano intrappolati lungo la tratta, costretti ad attese estenuanti a temperature che sfiorano i 40°.

Ci chiediamo come sia possibile il 14 agosto realizzare lavori stradali su una delle tratte più utilizzate dagli italiani per gli spostamenti estivi, e perché non si sia provveduto a chiudere e ridurre i cantieri nelle aree a più intenso traffico – afferma il Codacons – Domande che ora verranno girate alle Procure di Napoli e di Trani, affinché accertino eventuali responsabilità del gestore autostradale per gli enormi disagi odierni subiti da migliaia di automobilisti. .