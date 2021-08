Abbandona cuccioli di cane vicino ai rifiuti. Ripreso da telecamere e denunciato Avellino. L'uomo è stato ripreso e denunciato. Borrelli: uomo senza scrupoli

“Parcheggio di un centro commerciale nell’Avellinese. Un uomo accosta l’auto, scarica dei sacchetti dell’immondizia e, subito dopo, lascia per terra due cuccioli di cane che aveva con sé in auto. Chiude la portiera e si allontana, mentre i cuccioli lo rincorrono. Fortunatamente un passante ha assistito a tutta la scena e questo cialtrone, senza scrupoli nei confronti degli animali, è stato individuato e denunciato dai Carabinieri della sezione forestale di Lioni. Voglio complimentarmi con la persona che ha assistito alla scena e prontamente denunciato il delinquente di turno, non girarsi dall’altra parte è il primo passo per costruire una comunità migliore. La storia ha anche un lieto fine, perché i cuccioli, dopo un breve periodo di affido al direttore del centro commerciali, sono stati dati in adozione ad una famiglia del posto. L’abbandono degli animali nei periodi estivi è una piaga che ci perseguita da anni, ma fortunatamente molti risultati sono stati raggiunti e i numeri sono fortemente diminuiti. Senza dubbio sarebbero necessari dei sistemi tecnologicamente più avanzati, non possiamo sempre sperare che ci sia qualcuno pronto ad osservare o filmare tutta la scena e poi denunciare” Così Francesco Emilio Borrelli, Consigliere Regionale di Europa Verde, e Luigi Tuccia, Commissario di Europa Verde Irpinia.