Covid, positiva bimba di 2 anni. Adolescenti non vaccinati, contagi a raffica Contagi: altri 20 casi in Irpinia nelle ultime ore. Vaccini: 929 dosi somministrate

Giovanissimi contagiati, altri 20 i positivi comunicati dall’Azienda Sanitaria Locale su 372 tamponi processati in Irpinia. I contagi accertati riguardano: 2 residenti nel comune di Atripalda, 3 di Avellino, 2 di Baiano, 1 di Capriglia Irpina, 1 di Chiusano di San Domenico, uno per comune tra Forino, Gesualdo, Monteforte, Montoro, Mugnano, Parolise, Sant’Andrea di Conza, Sturno, Pungoli e 2 di Serino. Sempre più bassa l’età media dei positivi e a Gesualdo a rimanere contagiata una bambina di soli 2 anni. Tantissimi gli adolescenti non vaccinati risultati positivi al virus, anche nell’ultimo report. Sette le persone ricoverate tra il Frangipane di Ariano il Moscati di Avellino. Stabile l’indice di positività che si attesta al 4%. Allerta tra Solofra e Montoro dove i casi sono 7. Si teme un incremento dei ricoveri ospedalieri per fine mese e anche i due nosocomi irpini hanno potenziato la rete dei posti letto per i malati coronavirus, come gli altri ospedali campani.

La campagna vaccinale intanto rallenta, complice il ponte di Ferragosto e le partenze per i luoghi di vacanza. Solo 929 dosi di vaccino così suddivise: 58 presso il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino,310 presso il Centro Vaccinale di Avellino, 93 presso il Centro Vaccinale di Solofra, 92 presso il Centro Vaccinale di Ariano Irpino - Vita, 78 presso il Centro Vaccinale di Atripalda, 63 presso il Centro Vaccinale di Moschiano, 61 presso il Centro Vaccinale di Cervinara, 62 presso il Centro Vaccinale di Montefalcione, 61 presso il Centro Vaccinale di Mercogliano , 51 presso il Centro Vaccinale di Montella.