Rischio covid. Ferragosto blindato in Irpinia: controllate 5678 persone, 4 multe I dati della prefettura

Il prefetto aveva annunciato che i giorni di Ferragosto sarebbero state all’insegna dei controlli e cosi è stato. La città, nel week end e in particolare ieri, è stata controllata a tappeto dalle forze dell’ordine effettuando numerosi posti di blocco. Il dato complessivo dei 5 giorni di verifiche restituisce il numero di 5678 persone controllate, di cui 4 sanzionate per la violazione dell’art.4 comma 1 del decreto legge del 2020, e 506 attività commerciali e ricettive ispezionate, in cui non sono stati accertati illeciti.

Nella sola giornata di Ferragosto, sono stati effettuati 1080 controlli a persone civili e 74 ad attività commerciali con nessuna sanzione inflitta dalle forze dell’ordine.