Piazza Castello e quel palo della luce in bilico sulla città La segnalazione

Probabilmente, volendo sdrammatizzare un po', a quattro mesi dall'inaugurazione si sentiva già un po' trascurata Piazza Castello. Ed ecco che in questo torrido pomeriggio di agosto, dopo l'incendio di ieri sera che ha parzialmente rovinato i piani delle festività di Palazzo di Città, ci imbattiamo in un palo della pubblica illuminazione pericolante tra Corso Umberto I e via Fricchione e che rischia seriamente di crollare. L'appello all'amministrazione comunale di intervenire subito per metterlo in sicurezza e tutelare l'incolumità dei cittadini e degli automobilisti. Non è il primo episodio del genere che si registra in città. Qualche settimana cadde un palo della luce a via degli Imbimbo. Fortunatamente, non provocò gravi conseguenze e feriti ma è l'ennesima riprova di una manutenzione troppo spesso dimenticata.