Contagi a raffica tra gli adolescenti, scattano gli Open Day in tutta l'Irpinia Vaccino libero per arginare il contagio

In linea con gli obiettivi dell’Asl di Avellino per il raggiungimento della copertura vaccinale di tutta la popolazione irpina, in particolare per la fascia 12-19 anni, continua l’attività dei Centri Vaccinali anche in modalità open day. I Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino, oltre a garantire la somministrazione delle seconde dosi secondo calendario, saranno aperti dalle 8.00 alle 14.00 a tutti i cittadini, a partire dai 12 anni, per la somministrazione del vaccino (prima dose) senza prenotazione. Nella giornata di domani 17 agosto 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Altavilla I., Avellino, Ariano Irpino (Vita e Palazzetto dello Sport), Atripalda, Bisaccia, Cervinara, Grottaminarda, Lioni, Mercogliano, Mirabella E., Montefalcione, Monteforte I., Montella, Montemarano, Montoro, Mugnano del C., Solofra.Il 18 agosto 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Altavilla I., Avellino, Ariano Irpino (Palazzetto dello Sport), Atripalda, Bisaccia, Cervinara, Flumeri, Grottaminarda, Mercogliano, Montemarano, Monteforte I., Montella, Montoro, Mugnano del C., Solofra