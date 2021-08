Il Covid uccide ancora. Storti: "Troppi morti. Vaccinatevi, il virus divora" Il primario di Anestesia e Rianimazione del Moscati:

Si torna morire di covid al Moscati di Avellino. Dopo 43 giorni la tregua è finita. È morta nell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Azienda ospedaliera una 90 anni di Atripalda (Av), ricoverata dall’11 agosto. Non era vaccinata, ma presentava un quadro clinico pregresso serissimo, caratterizzato da numerose comorbilità. Intanto il contagio avanza, soprattutto tra i giovanissimi. Altri 7 gli infetti e si tratta ancora di adolescenti non vaccinati in Irpinia. Il primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Avellino, Angelo Storti invita tutti a vaccinarsi per evitare la quarta ondata.

“La situazione attualmente è abbastanza stabile, ma siamo in piena allerta per le previsioni dopo vacanze, movida fuori controllo e assembramenti spinti - spiega Storti -. Una situazione ad alto rischio. Per questo è necessario vaccinarsi e mantenere atteggiamenti prudenti che tutelino noi e gli altri. Forse già siamo nella quarta ondata, se analizziamo – spiega Storti - cosa sta accadendo sulle isole. Le persone che vengono ricoverate non sono vaccinate - spiega Storti -. Questo conferma la necessità di completare la campagna di vaccinazione, per evitare un nuovo inferno questo autunno”.

Sullo sfondo il caso dei 30 sanitari no vax dell’asl Avellino su cui sono in corso accertamenti. In questi giorni scatteranno licenziamenti e demansionamenti per quanti non si metteranno in regola.

“Io ho vissuto il covid con tutti i miei colleghi. Abbiamo visto scene e sofferenze che non dimenticheremo mai. Proprio da noi sanitari deve partire un messaggio forte e chiaro. I medici, gli infermieri devono dare il buon esempio .Ci sono migliaia di famiglie straziate dal covid, migliaia di vittime di questa pandemia. Il dolore continua. Quanti sono sopravvissuti al coronavirus con lentezza e dolore, sacrifici e impegno riescono pian piano a riprendere la loro vita in mano”.

E sul rispetto della normativa anticontagio in Irpinia dalla prefettura arriva il report sul Ferragosto di controlli, annunciato dal prefetto Paola Spena. In questi cinque giorni sono state controllate 5678 e sono state 4 le multe elevate, 506 le attività commerciali ispezionate ma nessuna irregolarità è stata rilevata sull’ obbligo green pass e altre disposizioni. Ma il primario predica cautela: “Tra qualche settimana riapriranno le scuole, si torneranno a riempire e popolare uffici e attività, per questo tutti si devono vaccinare serenamente e con senso di responsabilità – conclude Storti .-”