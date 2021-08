Open Day, folla al Palazzetto. Sos caldo, malore per un ragazzo in attesa Molte adesioni all'open day senza prenotazione, polemiche per la chiusura di ieri del centro

Open Day in tutti gli hub della provincia e torna il camper della salute in via De Conciliis per convincere gli indecisi del vaccino, soprattutto i giovanissimi. Si replica con il vaccino nel cuore della movida sabato ad Avellino. Porte aperte, oggi e domani, anche in diversi centri vaccinali della provincia dove ci si potrà vaccinare senza prenotazione (anche in questo caso bastano tessera sanitaria e un documento di riconoscimento). Un successo le adesioni ad Avellino, dove complici i richiami seconda dose slittati ieri per la chiusura del centro, hanno visto presenze a raffica fino al primo pomeriggio nel centro di via De Gasperi. In Irpinia, infatti, la percentuale di immunizzati nella fascia 12-39 anni è di poco superiore al 60 per cento, i punta a convincere i più piccoli. Insomma hub aperti e vaccino spinto per raggiungere l’immunità di massa. Momenti di tensione stamane per il malore di un giovanissimo per il caldo durante l’attesa all’esterno del Palazzetto dello Sport. Non sono mancate polemiche per la chiusura del centro ieri, nonostante le convocazioni a molti cittadini, che oggi si sono comunque presentati nel piazzale del Del Mauro.