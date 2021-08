Nuovo sprint alla campagna vaccinale, ieri somministrate 3598 dosi Tantissime le richieste durante gli open day, soprattutto nella città capoluogo

Dopo la pausa ferragostana riprende con vigore la campagna di vaccinazione dell'Asl di Avellino su tutto il territorio provinciale. Tantissime le persone che hanno approfittato degli Open Day promosi dall'azienda sanitaria in 18 centri vaccinali, tanto che non si è riusciti a soddisfare tutte le richieste in particolare nella città capoluogo. Di seguito il report della giornata di ieri 16 agosto 2021. In tutto sono state somministrate 3.598 dosi di vaccino così suddivise:

? 155 presso il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino

? 133 presso il Centro Vaccinale di Mirabella Eclano

? 152 presso il Centro Vaccinale di Montemarano

? 489 presso il Centro Vaccinale di Avellino

? 147 presso il Centro Vaccinale di Montoro

? 209 presso il Centro Vaccinale di Solofra

? 152 presso il Centro Vaccinale Vita di Ariano Irpino

? 173 presso il Centro Vaccinale di Atripalda

? 115 presso il Centro Vaccinale di Cervinara

? 153 presso il Centro Vaccinale di Ariano Irpino Palazzetto dello Sport

? 277 presso il Centro Vaccinale di Montefalcione

? 212 presso il Centro Vaccinale di Grottaminarda

? 160 presso il Centro Vaccinale di Mercogliano

? 183 presso il Centro Vaccinale di Altavilla Irpina

? 279 presso il Centro Vaccinale di Mugnano del Cardinale

? 178 presso il Centro Vaccinale di Montella

? 125 presso il Centro Vaccinale di Bisaccia

? 139 presso il Centro Vaccinale di Lioni

? 79 presso il Camper della Salute

? 91 presso Drive through