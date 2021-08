Covid, 2 morti e contagi a raffica tra i ragazzi. Allerta ad Avellino: 5 casi I dati del virus in Irpinia

Due morti in poche ore e risale nuovamente la curva dei contagi in Irpinia (foto di repertorio, ndr). 19 i nuovi casi accertati a conferma di quanto rapidamente stia tornando a diffondersi il coronavirus, complice la movida scatenata e le vacanze. Ed è allerta nel capoluogo dove si contabilizzano ben 5 nuovi positivi al Covid-19. Sono 485 i tamponi effettuati e sono stati accertati altri 4 casi a Sperone, due a Solofra, altrettanti a Torella dei Lombardi e Taurasi. Uno per comune i nuovi contagi accertati tra Montoro, Mugnano del Cardinale e Sant’Andrea di Conza. I sindaci predicano cautela e confermano il drastico abbassamento dell'età media dei contagiati. Le vacanze, gli assembramenti il sensibile abbassamento del livello di allerta e il mancato rispetto delle regole anti contagio stanno rapidamente consentendo al virus di circolare. Dilagano le varianti e sono stati aumentati i posti letto anche in Irpinia per tamponare una possibile quarta ondata con un aumento dei ricoveri. E nei reparti covid degli ospedali irpini si continua a combattere e, purtroppo, a morire. È deceduta al Moscati una paziente di 76 anni di Atripalda. Solo poche ore prima un'altra anziana di Atripalda, 90 anni, era deceduta dopo una settimana di ricovero. Nell’area Covid dell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Azienda Moscati risultano ricoverati 4 pazienti. Due non sono vaccinati, gli altri due degenti hanno ricevuto una sola dose di vaccino, a conferma di quanto possa diventare maggiormente critico il contagio da covid per le persone non immunizzateE sono 4 i pazienti ricoverati anche Presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino in Area Covid, di cui 0 (su 16 posti letto) in Medicina e 4 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.