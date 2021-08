Teatro, cinema e spettacoli: parte l'estate avellinese 55 eventi per 300 mila euro lordi di spesa

Finalmente parte il cartellone di eventi estivi ad Avellino. Trecentomila euro lordi di spesa, cinquantacinque eventi, oltre due mesi di intrattenimento, diverse location, il tutto all'insegna della valorizzazione dei talenti locali. Sono le caratteristiche principali della rassegna culturale organizzata per l'estate avellinese. Ci saranno 20 serate musicali, prevalentemente al Mercatone – spiega l'assessore Luongo - Un'altra location sarà l'ex Eliseo dove si svolgeranno spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e presentazioni di libri. E ancora spazio a otto mostre di arte, fotografia e scultura. Il 25 settembre, andrà in scena una rassegna cinematografica davanti al Teatro Gesualdo”. Luongo risponde anche alle critiche di questi giorni sul ritardo nella presentazione del cartellone: "Due anni fa c'è stato detto che era sbagliato spendere tanti soldi, all'epoca 400mila euro, per un mese, ora trovo assurdo che la critica possa nascere quando lo facciamo su tre mesi di programmazione. Quest'anno parliamo di 300mila euro, una cifra che contiene ben 55 eventi". A margine un passaggio sul futuro della piscina comunale: "Abbiamo preparato il bando, lo pubblicheremo prima della fine di agosto. La struttura è in discrete condizioni”.