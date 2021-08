Green pass in mensa nelle fabbriche, la Fismic Irpinia dice si Zaolino: "I lavoratori irpini al 90 per cento sono tutti vaccinati"

La prossima settimana riaprono tutte le grandi fabbriche irpine e da subito si presenterà il problema del Green-pass per accedere alle mense aziendali.

La Fismic/Confsal di Avellino forte di un recente sondaggio tra i propri iscritti si schiera a favore del Green-pass per accedere in sicurezza nelle mense aziendali. "È sicuramente un argomento delicato e divisivo - dichiara il Segretario Generale Giuseppe Zaolino - Noi della Fismic Irpina pensiamo che sia giusto affrontare l'argomento, come elemento della sicurezza nei luoghi di lavoro. Lasciare tutto alla discrezionalità della aziende sarebbe per il sindacato un errore grave e come lavarsi le mani, abbandonando i lavoratori in balia delle Direzioni Aziendali. I lavoratori irpini per oltre il 90%, disciplinatamente hanno già fatto il vaccino e per noi è giusto che vengano premiati con la possibilità di accedere e consumare un pasto caldo in sicurezza. I comitati aziendali Covid dovranno occuparsi della questione e decidere in tal senso. Siamo consapevoli che ci vorrà un nuovo decreto del governo per disciplinare la materia a livello nazionale. Nel frattempo per evitare di perdere il diritto alla mensa, si dovrà procedere con scelte autonome nelle singole aziende"