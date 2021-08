"Mio padre è salvo dopo 70 giorni di inferno covid. Grazie dottore Storti" Il figlio di un paziente dimesso ringrazia tutto lo staff del Moscati

E' una storia di buona sanità, di rinascita, di vita e che regala speranza quella di Goffredo Covino, il 68enne sopravvissuto al Covid dopo 70 giorni di degenza, molti dei quali trascorsi in terapia intensiva.

All'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino oggi Goffredo è stato dichiarato guarito ed è stato dimesso. Goffredo, 68 anni, è sopravvissuto al coronavirus dopo 70 giorni di degenza, dopo aver contratto il coronavirus nella sua forma più grave. Oltre due mesi di ospedale per lui, durante i quali è finito in coma, superando le fasi più critiche della malattia. Un sopravvissuto che, con forza e grazie alla competenza e professionalità del reparto guidato dal dottore Angelo Storti, sta ritornando alla vita. A raccontare la storia di Goffredo è sua figlia Marilisa, che ha voluto ringraziare il dottore Storti, i medici, infermieri e psicologhe del reparto di Anestesia e Rianimazione del Moscati di Avellino.

"Mio padre si chiama Goffredo - spiega la figlia Marilisa -, ha 68 anni che compie proprio oggi ed è stato dimesso dopo 70 giorni di degenza. È stato intubato, è stato sottoposto alla tracheotomia. Ha superato le fasi più rischiose del contagio. Il Coronavirus ha travolto le nostre vite. Abbiamo vissuto giorni terribili, durante i quali abbiamo temuto il peggio, ma poi finalmente c'è stato un lento risveglio di mio padre e vogliamo ringraziare tutta la struttura del Moscati, ma in particolare al dottore Storti e a tutto il suo staff. Siamo stati seguiti e aiutati da tutti in particolare dalle psicologhe Grimaldi, Bonavita e Sica. Grazie alla professionalità di medici ed infermieri siamo riusciti oggi a portare papà fuori dall'ospedale. Ora ci aspetta una riabilitazione lunga presso la clinica Maugeri di Telese. A casa intanto lo aspettano la moglie Rosa, noi figli Marilisa, Antonio e Stefano. Le nuore Mariarosaria e Morena ed in particolare il genero anche lui colpito dal covid e ricoverato, I primi giorni mio cognato ha trascorso qualche giorno in una camera vicino a quella del mio papà. Mio padre ora non vede l'ora di tornare a coccolare le sue adorate nipoti Anna, Claudia, Rosa, Adriana, Marilisa e il principe di casa Goffredo Mattia".