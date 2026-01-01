Ariano, Franza: "Novità importanti in questo nuovo anno, la città va avanti" Il sindaco: "Cantieri e cambiamenti a volte possono pesare, ma restituiscono una sola verità"

"Cantieri e cambiamenti che a volte possono pesare, ma restituiscono una sola verità: la città è in movimento, va avanti. La mia unica premura è renderla sempre più bella, più moderna, più vivibile".

E' il resoconto del 2025 da parte del sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza proiettato verso il 2026 appena iniziato.

"Stiamo lavorando su piazze, centro storico, spazi urbani, alloggi popolari, asili nido e messa in sicurezza del territorio. A breve partiranno anche altri interventi. Penso nella prima decade di questo mese ai lavori di realizzazione del parcheggio al servizio dell'ospedale Frangipane-Bellizzi. A Camporeale stiamo portando avanti interventi sull'asilo nido e palestra e partiranno i lavori anche sui depuratori".

In merito alla pubblica illuminazione Franza intende fare chiarezza alla luce delle recenti polemiche pervenute soprattutto da rione Martiri: "Stiamo parlando di un impianto led di ultima generazione a telecontrollo. La luminosità è regolabile. Ovviamente avverrà soltanto a fine lavori. Quindi un pò di pazienza e poi sarà regolata in base alle esigenze reali, strada per strada.

Partiranno anche i lavori di ampliamento della pubblica illuminazione in due lotti nelle contrade che sono in attesa da anni. Il primo bando già è stato pubblicato, il secondo seguirà a breve.

Mi auguro - conclude Franza - che proprio in questo mese, possa darvi un aggiornamento importante sul riammagliamento di Cardito.

Sono in attesa del decreto di finanziamento e spero possa davvero essere la soluzione definitiva all'annoso problema del traffico".