"Air barientrica per il trasporto su gomma. Sprint per l'Autostazione" L'amministratore Acconcia fa il punto dopo le 252 nuove assunzioni

L'obiettivo è un'unica grande azienda per il trasporto su gomma e l'Air diventa baricentrica nel progetto della Regione. Il governatore De Luca ha "benedetto" le 252 nuove assunzioni a Pianodardine.

“Di queste 252 nuove assunzioni – precisa l'amministratore Anthony Acconcia - il 52% arriva da Avellino. Si tratta di ben 137 unità. Da Benevento ne arriveranno 19 (8%). Da Napoli, invece, saranno 56 pari al 22%. Da Caserta solo 6 (2,5%), mentre da Salerno assumeremo 24 nuovi lavoratori, pari al 10% del totale.

"L’obiettivo - prosegue - è sempre quello di migliorare gli standard di qualità del servizio e lo dobbiamo fare attraverso 3 direttrici: le nuove assunzioni che oggi presentiamo, il rinnovo del parco mezzi che già è stato avviato in maniera consistente dalla scorsa legislatura regionale e l’innovazione tecnologica per controllare attraverso il telefonino orari e corse".

Inevitabile un passaggio sulle autostazioni. “Un'odissea ma siamo all'ultimo miglio. A questo punto aspettiamo la pronuncia del Tribunale per affiancare eventualmente la Cogepa. Se non ci sarà un parere favorevole in questo senso, saremo costretti a rescindere il contratto e indire una gara per completare l’ultimo miglio. A Grottaminarda, invece, per fine settembre invito già il Governatore De Luca all’inaugurazione. In cantiere anche una terza infrastruttura a Montella per servire l'Alta Irpinia”.