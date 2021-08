Aggressione ai sanitari 118, Morgante: Episodi inaccettabili Il caso ad Avellino

In merito all’ennesima aggressione ai danni del personale dell’Emergenza territoriale la Direzione Strategica dell’Asl di Avellino vuole esprimere la propria solidarietà al personale del 118, oggetto di aggressione immotivata. “È intollerabile - afferma il Direttore Generale Maria Morgante - che il nostro personale, che quotidianamente si spende per l’assistenza al cittadino, debba essere oggetto di minacce e aggressioni. Come Azienda condanniamo fermamente ogni forma di intimidazione e violenza ed esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà al personale coinvolto”.