Covid, altri 10 contagi. Vaccini, si accelera con Open Day senza prenotazione I dati Asl Avellino, gli appuntamenti per fare i vaccini

Altri dieci contagi da covid su 412 tamponi processati e si accelera per la campagna vaccinale in Irpinia dove sono molti i focolai familiari in numerosi comuni.

Continua l’attività dei Centri Vaccinali anche in modalità open day, al fine di raggiungere la copertura totale dell’intera popolazione irpina.

Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 agosto i Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino, oltre a garantire la somministrazione delle seconde dosi secondo calendario, saranno aperti dalle 8.00 alle 14.00 a tutti i cittadini, a partire dai 12 anni, per la somministrazione del vaccino (Pfizer-Moderna-J&J) senza prenotazione.

Nella giornata di venerdì 27 agosto 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Altavilla I., Atripalda, Ariano I. (Palazzetto dello sport), Avellino, Bisaccia, Cervinara, Grottaminarda, Lioni, Mercogliano, Mirabella E., Monteforte Irpino, Montemarano, Montefalcione, Montella, Montoro, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Solofra.

Il 28 agosto 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Altavilla I., Ariano I. ( Palazzetto dello Sport e Vita), Cervinara, Flumeri, Lioni, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montemarano, Montoro, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Sant’Angelo dei Lombardi, Solofra, Vallata.

Il 29 agosto 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Avellino, Cervinara, Grottaminarda, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montella, Montoro, Solofra.