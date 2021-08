Sacchetto selvaggio a Piazza Libertà, degrado nel salotto buono La segnalazione rilanciata dal gruppo facebook Cittadini in movimento

Ecco come si presenta Piazza Libertà una normale sera d'agosto. La foto è stata scattata da un cittadino di Avellino e la segnalazione parte dal gruppo facebook Cittadini in Movimento dell'avvocato Massimo Pssaro che ha raccolto la segnalazione.

Una fila di cassonetti dell'immondizia pieni a ridosso di quello che resta del cantiere del tunnel, al centro della piazza che in queste serate estive si riempie di persone e famiglie fino a tarda ora. Il sacchetto selvaggio interessa tutta l'area a ridosso di bar e locali, alcuni molto frequentati dai giovani.

Soltanto pochi giorni fa la protesta dei residenti del centro storico che ogni mattina si ritrovano all'uscita di casa decine di bottiglie di birra e alcolici lasciate per strada. Una protesta che è poi sfociata già in una raccolta di firme contro l'isola pedonale che ogni sera interessa il centro storico, un provvedimento adottato dal Comune per favorire il passeggio e rilanciare la zona e i suoi numerosi punti di ristorazione durante il periodo estivo.