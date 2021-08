Dramma profughi afghani, la Caritas scende in campo Individuate già alcune strutture per accogliere le prime famiglie

La Caritas diocesana di Avellino scende in campo nell'emergenza profughi afghani. Il vicedirettore Don Vitaliano Della Sala fa sapere che sono state già individuate le strutture per ospitare le prime famiglie. “Ci siamo subito attivati e da una prima ricognizione abbiamo individuato alcune stanze a via Morelli e Silvati e altri locali a Pietrastornina. Se ci fosse bisogno di aumentare il numero di alloggi non ci tireremo indietro Il vescovo Arturo Aiello già a Ferragosto, nella celebrazione dell?Assunta, aveva parlato di questo dramma e non ci siamo fatti trovare impreparati”. E' un dovere morale – prosegue don Vitaliano - ci aspettiamo che facciano lo stesso anche le amministrazioni comunali. “Se solo ogni comune accogliesse anche solo una famiglia sarebbe già un gesto di grande solidarietà che farebbe onore all'Irpinia”. Domenica intanto a Montevergine arriverà il presidente della Cei, cardinal Bassetti e il 5 settembre sarà la volta del segretario di stato vaticano Parolin. Che sia il preludio ad una futura visita di Papa Francesco? “Non credo – chiosa Don Vitaliano – certo sarebbe un bel regalo per la nostra terra”.