Festa firma l'ordinanza: domani mercato di sera Vendite dalle 18 alle 24

E' un weekend di spettacoli a Campo Genova: ieri si sono esibiti gli youtuber Dinsieme, stasera tocca al trio Paolantoni-Izzo e Di Martino e così il mercato bisettimanale si terrà di sera. Le vendite, in via sperimentale, saranno consentite dalle 18 alle 24. Il sindaco Gianluca Festa in mattinata ha firmato l'ordinanza n.1414/2021. Vedremo come risponderanno gli avellinesi a questa novità. Intanto "questa è una occasione preziosa per rilanciare una tradizione antica, una occasione di incasso per noi esercenti alle prese con la crisi, dopo mesi e mesi di coronavirus - spiega Giuseppe Innocente, dell'Associazione Imprenditori Irpini.