Scuola: "70% dei ragazzi immunizzati. Fiducia per la riapertura" Parla il dottor Modestino Spagnuolo. Buona risposta dagli studenti ma la gente è ancora in vacanza

Gli appelli dell'Asl ormai sono quotidiani, l’obiettivo è raggiungere gli scettici che ancora non si sono vaccinati. In Irpinia si procede con Open day giornalieri per incentivare a sottoporsi alla somministrazione del siero contro il virus, che ieri ha fatto registrare altri 30 contagi su 644 tamponi analizzati. Contagio in crescita, 8 casi si contano solo nel piccolo borgo altirpino di Monteverde e 5 a Montella. E anche stavolta non mancano contagi tra i bambini Ma le vaccinazioni libere non fanno più presa, almeno ad agosto anche ieri palazzetto dello sport praticamente deserto. Nelle ultime 24 ore intanto 1.184 dosi di vaccino somministrate. “Il mese di agosto non è indicativo – precisa il dottor Modestino Spagnuolo - perchè dopo un anno e mezzo di pandemia la gente aveva voglia di vacanza e svagarsi. Speriamo in una risalita già a settembre”. Conforta, però, il dato dei vaccinati nella fascia di età 12 – 18 anni, anche in previsione del rientro tra i banchi di scuola. “Siamo oltre il 70% dei ragazzi immunizzati. Questo fa sperare in una ripartenza scolastica in assoluta sicurezza. L'appello ulteriore è ai ragazzi vaccinati: convincete i vostri coetanei ancora indecisi a farlo: è essenziale” – conclude Spagnuolo.