Endometriosi, Mario Malzoni opera in diretta web per il meeting mondiale Isge Chirurghi da tutto il mondo hanno seguito l’operazione dell’esperto che dice: prevenzione necessaria

Chirurgia in diretta streaming dal Centro Malzoni per una convenction internazionale, che ha messo insieme i maggiori esperti al mondo di chirurgia ginecologica laparoscopica. Oggi il professore Mario Malzoni ha eseguito, dalla sua sala operatoria, un intervento che è stato trasmesso in diretta,come unica operazione live della quattro giorni del convegno di Spalato della ISGE (Società Internazionale di Ginecologia Endoscopica).

Resezione segmentale dell'intestino per via laparoscopica in una giovane donna affetta da una forma molto aggressiva di Endometriosi definita “infiltrante profonda”.

Questo l’intervento realizzato dal professore Malzoni, tra i massimi esperti al mondo sul tema.

“Grazie alla Società ISGE e complimenti all'organizzatore - commenta il professore, dopo aver concluso il suo intervento -. Ancora una volta voglio ringraziare e salutare il mio team, sono orgoglioso del lavoro di ogni componente dell’equipè per l'incredibile sostegno e l'impegno profuso”.

Un grande ritorno per la convection dell’ ISGE che lo scorso anno non si è tenuta per l’emergenza covid e che quest’anno è tornata a riunire in presenza i i massimi esperti al mondo, nel rispetto della normativa anticovid.

Presenze contingentate per la pandemia in Croazia per la quattro giorni di convention , che si concluderà domenica, ma sono state diverse centinaia le adesioni da tutto il mondo da remoto. Il professore Malzoni si conferma uno dei primi referenti al mondo per la tecnica di intervento e capacità di esecuzione. Medici, chirurgi e docenti del settore hanno potuto seguire in diretta l’operazione laparoscopica di particolare difficoltà chirurgica eseguita dal professore Malzoni, eseguito nella doppia sala operatoria di ultimissima generazione del Centro di viale Italia.

“Abbiamo eseguito un intervento particolarmente delicato - spiega - Siamo intervenuti su una paziente 40enne affetta da uno stadio avanzato di endometriosi infiltrante particolarmente aggressiva. Ancora una volta ricordiamo l’eccezionalità della chirurgia laparoscopica, non invasiva e che ha assicura ai pazienti un recupero rapido con degenza breve e minori complicanze.

L’intervento è stato molto complesso e delicato e sono stati tanti gli spunti di approfondimento per noi colleghi”.

E anche questo è medicina ai tempi del coronavirus. “Collegarsi da remoto, sfruttare la modernità del web e le nuove opportunità che la tecnologia ci offre, ha consentito aggiornamenti e confronti preziosi. Grazie alle nostre due sale operatorie completamente cablate il 4K/3D riusciamo a trasmettere in streaming in full HD con una innovativa Piattaforma (www.malzoni.tv).

Durante questa lunga emergenza sanitaria non abbiamo mai voluto interrompere il confronto con i nostri colleghi.

Ogni primo Venerdì del mese (appuntamento denominato “Friday’s I’m On Line”)

operiamo in diretta web sul nostro canale e migliaia sono oramai le presenze interattive dei colleghi da ogni parte del mondo.

Questo aspetto ci rende consapevoli dell’efficacia dei percorsi di confronto e aggiornamento scelti. La pandemia ha imposto il distanziamento spostando i canali di confronto sulle cosiddette piattaforme digitali. Abbiamo raccolto la sfida, l’abbiamo fatta nostra per incrementare le attività e per non fermarci durante la pandemia . La nostra piattaforma streaming continua a raccogliere adesioni e speriamo di fornire uno strumento utile a tanti colleghi interessati alla Chirurgia Ginecologica”. Sullo sfondo il tema dei lunghi mesi di lockdown e restrizioni trascorsi che, come in tutta la sanità, hanno innescato lungaggini attese e sospensioni di interventi di elezione. “Ma non solo. La paura di avere contatti ha fatto rimandare controlli e prevenzione sanitaria per molte persone. Il risultato? Un numero sempre maggiore di pazienti con patologie più avanzate”.