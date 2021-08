Izzo-Paolantoni-De Martino: "In tempo di Covid riportiamo il sorriso" Sold-out l'evento della Smile Arena

1500 persone alla Smile Arena di Campo Genova per lo spettacolo del trio Biagio Izzo - Francesco Paolantoni e Stefano De Martino con la "spalla" di Mario Porfito.

Sold out l'evento clou dell'estate avellinese anche se era uno spettacolo non inserito nel cartellone finanziato dall'Amministrazione comunale.

"Noi ci conserviamo giovani perchè ci divertiamo, viviamo del lavoro che ci piace. Siamo contenti di essere ad Avellino e di riportare anche qui il nostro show. Avete un sindaco bello ed elegante che ci ha promesso la cittadinanza onoraria - scherzano - In tempo di covid la gente ha ancor più voglia di ridere e rilassarsi".

Raggiante in prima fila il sindaco Festa. “Promuoviamo questa Arena e ci candidiamo come location attrattiva per tutta la Campania. Stasera è venuta gente da tutte le province della Regione.Siamo orgogliosi".