Fiume Sabato, disastro senza fine. Terzo giorno di schiuma a Tufo La segnalazione e la denuncia: necessario intensificare i controlli nella zona

Non c'è fine al disastro ambientale che interessa il Fiume Sabato. Si ripete per il terzo giorno consecutivo lo scempio. Stavolta le immagini arrivano dalla località Portellone, nel territorio comunale di Tufo poco distante dal punto in cui qualche giorno fa era stata segnalata la presenza di schiuma bianca e maleodorante a Prata Principato Ultra. Ancora una volta il fiume, laddove forma una piccola cascate in un angolo naturale di estrema bellezza, è stato violentato con scarichi abusivi e illeciti.

Il video che ci è stato girato dagli attivisti del comitato "“Salviamo la Valle del Sabato” mostra chiaramente la presenza di sostanze schiumose nell'acqua. Il fenomeno si è ripetuto quest'oggi alle 13,30. Lo sversamento dunque deve essere avvenuto in mattinata lungo il corso del fiume, a monte. Per il comitato è necessario indagare subito e intervenire per bloccare al più presto questo crimine. L'appello è rivolto a forze dell'ordine e istituzioni affinché vigilino con maggiore determinazione per individuare i responsabili.