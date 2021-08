Mercato serale, Nargi: "Un'opportunità su cui scommettere" Il vicesindaco soddisfatta dell'iniziativa

"A volte bisogna guardare le cose da un punto di vista diverso per rendersi conto di che tesori abbiamo tra le mani. L'esperimento dell'apertura serale del Mercato cittadino sta già riscontrando partecipazione ed entusiasmo, istituzionalizzarlo per l'Amministrazione può essere una scommessa importante, renderlo un appuntamento cadenzato sarà un'occasione per commercianti e acquirenti. Si può fare".

Così su facebook il vicesindaco di Avellino Laura Nargi ha commentato la "prima" del mercato serale-