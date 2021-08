Mercato sotto le stelle, un successo. Boom di presenze e tanto shopping Ambulanti soddisfatti: bene gli incassi. Una boccata d'ossigeno. Festa: sabato si replica

Boom di presenze ad Avellino per il Mercato sotto le stelle. Folla fino a mezzanotte tra gli stand illuminati per l'edizione notturna della fiera bisettimanale di Avellino. "Siamo davvero soddisfatti - commenta Giuseppe Innocente, referente degli ambulanti -. È stata una serata speciale per noi esercenti e per i clienti che hanno gradito l'iniziativa, premiandoci con presenze e shopping . Ci auguriamo che si possa replicare l'evento, che ha convinto tutti. Anche i colleghi indecisi che stasera non hanno raggiunto campo Genova, contattati e informati telefonicamente del successo dell'iniziativa, hanno garantito la loro presenza per il prossimo appuntamento". A Campo Genova il sindaco Gianluca Festa ha passeggiato fino a tarda sera tra gli stand raccogliendo consensi per la scelta di promuovere il mercato con la formula serale. "È stata una scelta efficace e che ha ottenuto il pieno gradimento dei cittadini e degli esercenti ambulanti- spiega Festa - . Tutte le persone con cui ho chiacchierato questa sera mi hanno chiesto di ripetere l'iniziativa. Sabato prossimo tornerà ad illuminarsi l'area per una nuova serata con il Mercato sotto le Stelle". E quello appena trascorso è stato un sabato sera diverso per la città di Avellino, che ha visto rifiorire gli incassi degli ambulanti dopo lunghi mesi di crisi e chiusure. "una gioia per tutti che ci auguriamo possa rilanciare la storica fiera bisettimanale di Avellino - spiega Innocente -".