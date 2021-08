"Furbetti" del sacchetto: rifiuti e degrado nelle piazzole del Raccordo C'è di tutto: ingombranti, pneumatici, estintori

E' storia vecchia quella dei rifiuti ammassati nelle piazzole di sosta lungo il Raccordo Avellino-Salerno. Specie d'estate i "furbetti" del sacchetto" proliferano al punto da rendere queste aree minidiscariche. Da Avellino a Salerno passsando per Serino, Solofra, Montoro, Fisciano e Baronissi il comune denominatore e il degrado. Ci troviamo di tutto. bottiglie di plastica mobilia, pneumatici persino un estintore. Il tutto con il concreto rischio di attirare randagi che possono costituire anche un pericoloso per gli automobilisti. Più volte polizia stradale ed Anas sono intervenute per garantire la pulizia Sforzi purtroppo resi vani. Ogni volta tornano a riempirsi di ingombranti e quant'altro. Quei pochi cassonetti quando non sono buttati a terra li troviamo sommersi. Qualche automobilista non si è preso nemmeno la briga di fermarsi ma si è esercitato direttamente nel lancio del sacchetto. I sindaci dei comuni attraversati dal raccordo in più di un occasione hanno chiesto interventi più drastici: fototrappole, telecamere di videosorveglianza ma niente, il problema resta lì da anni, irrisolto. La nostra è l'ennesima segnalazione con la speranza che come le altre non cada mestamente nel vuoto