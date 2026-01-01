Primo nato in Irpinia: benvenuto Rinaldo Mattia, brindisi al Malzoni Hospital Alle ore 19.44 il piccolo è venuto al mondo per la gioia di mamma Luana e papà Angelo

Si chiama Rinaldo Mattia Di Sisto il primo nato del 2026 in provincia di Avellino. Il piccolo Rinaldo è venuto alla luce alle ore 19.44 al Malzoni Research Hospital di Avellino, pesa 2.910 kg ed è lungo 48 centimetri, per la gioia di mamma Luana e papà Angelo di Bonito. A fare venire alla luce il piccolo è stato il dottore Vincenzo Bove Ferrigno con l'ostetrica Silvia Mazzeo, ad assistere al parto il dottore Antonio Picariello con le ostetriche Emilia Ranaudo e Giovanna Bianco con l'oss Rosaria Cristaudo, pediatra presente il dottore Mazzeo. Brindisi e gioia nella clinica di viale Italia e quest'anno l'Irpinia ha dovuto attendere qualche ora in più per conoscere il primo nato di questo nuovo anno.