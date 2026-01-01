Dimensionamento scuole, Vallone: "I nostri istituti storici verranno tutelati" Appare fiduciosa l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Ariano Irpino

Dopo la lettera del sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza (clicca qui per rileggerla), sul dimensionamento scolastico indirizzata al presidente della regione Campania Roberto Fico, il vice sindaco nonchè assessore alla pubblica istruzione Grazia Vallone è stata ricevuta insieme al primo cittadino arianese e all'assessore Toni La Braca negli uffici di presidenza del governatore.

"Siamo stati accolti dallo staff e dal capo gabinetto, abbiamo esposto loro criticità della proposta del piano di razionalizzazione circolato informalmente dalla vigilia di Natale, inoltre abbiamo fatto presente l'irritualità per la mancanza di un tavolo tecnico con la Provincia

Ci hanno ascoltato con molta attenzione e hanno accolto la nostra esigenza di preservare la qualità dell'offerta formativa del nostro territorio.

Hanno compreso l'urgenza di tutelare i nostri istituti storici e di giungere ad un eventuale piano di razionalizzazione (accorpamenti), condiviso dalle dirigenti degli istituti coinvolti, piano sensato ed equo nella gestione, rispettoso delle specificità e delle esigenze della nostra comunità scolastica di 3792 studenti.

Uno dei problemi messo in evidenza dalla nostra delegazione, costituita dal sindaco Enrico Franza, da me, Grazia Vallone e dall'assessore Toni la Braca, è la mancanza dell'assessore all'istruzione della Campania che avrebbe potuto garantire una visione politica della questione del dimensionamento. Probabilmente sulla scorta delle nostre osservazioni sembra che venga istituita una commissione ad hoc".