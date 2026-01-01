Ariano: "Aprite il cimitero dalle 8 alle 20 la domenica e nei festivi" Quella sirena che mette fretta e ansia già dopo le 11.30...

Quella sirena che mette fretta e ansia al cimitero soprattutto nei giorni festivi, quando ognuno vorrebbe dedicare maggiore tempo ai propri cari. Ma non è possibile.

Alle 12.00 come accaduto oggi e negli altri giorni festivi bisogna lasciare il camposanto con il rischio di rimanere all'interno. Va detto che i dipendenti sotto questo aspetto sono molto disponibili concedendo sempre qualche minuto in più, ma è comunque una corsa contro il tempo.

"Prima della pandemia - ci fa notare una donna - i cancelli si chiudevano alle 13 ed era già un'ora in più. Il pomeriggio, peggio che andar di notte. Non vi è alcuna possibilità di far visita ai nostri defunti sempre nei festivi.

Orari attuali 8-12 e 15-17 feriali e 8.12 festivi. Allungamento di un'ora la sera nel periodo estivo.

La proposta: Ma perchè non si apre almeno la domenica il cimitero dalle 8 alle 20 come avviene in tanti comuni e città. Cosa cambia? Non certo negli orari attuali così limitati il personale è sottoposto a compiti così gravosi. Vi è la paura che qualcuno possa commettere furti? E' successo anche con custodi all'interno che non certo possono vigilare tra i viali. E allora, maggiore sorveglianza, se necessario una telecamera all'ingresso per scoraggiare malintenzionato ma apriamo i cancelli la domenica dalle 8 alle 20. La chiusura? Si può affidare anche a volontari e agli stessi fiorai presenti nel grande piazzale. Lo chiede gran parte della città.