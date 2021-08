Avellino in lutto, addio ad Antonio Fonte il parrucchiere gentiluomo Aveva 80 anni. Domani i funerali nel Duomo alle ore 16

Avellino in lutto per la morte di Antonio Fonte, storico parrucchiere del centro città, che si è spento oggi al Moscati di Avellino. Ottanta anni, sposato lascia moglie e quattro figli oltre ai suoi adorati nipoti e familiari e parenti tutti. Affetto da serie comorbilita' si è spento oggi. Era stato ricoverato lo scorso 19 agosto nell'ospedale di contrada Amoretta. Nei giorni c'è stato il rapido aggravarsi del suo quadro clinico fino a quando il suo cuore, nella tarda mattinata di oggi, si è fermato per sempre. In tanti lo ricordano nella sua attività di via Matteotti, il Salone Margherita, dove per decenni ha vestito di bellezza le signore del capoluogo, che nel suo salone trovavano stile, garbo e gentilezza. Parrucchiere di altri tempi, artigiano gentiluomo ha saputo farsi apprezzare per quelle doti che lo hanno reso affezionato punto di riferimento, nel suo salone, per tantissimi avellinesi. Uomo del fare ha sempre lavorato con quel piglio tipico degli storici artigiani di un tempo. Poi era arrivata la pensione, dopo una vita intera dedicata alla sua attività e alla sua famiglia. Decano del commercio e artigianato avellinese Antonio Fonte lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tanti. Numerosi i messaggi di cordoglio che hanno raggiunto i suoi familiari. I funerali si terranno domani pomeriggio nella cattedrale alle ore 16.