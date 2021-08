Il Covid uccide ancora, donna muore al Moscati. 7 morti in 2 settimane I dati del contagio e le vittime in aumento : 134 positivi in una sola settimana

Il covid torna ad uccidere in Irpinia. Sette morti in due settimane il dato complessivo della pandemia in provincia di Avellino, che torna a preoccupare sindaci e amministratori. È deceduta ieri pomeriggio, nell’area Covid dell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Azienda ospedaliera Moscati, una paziente di 86 anni di Tufo (Av), ricoverata dal 26 agosto. Nella giornata di ieri sono stati dimessi a domicilio 2 pazienti dall’area Covid dell’Unità operativa di Malattie Infettive, dove, al momento risultano ricoverati 4 pazienti. Risale la curva del contagio in tutta la provincia. E' allerta a Mercogliano dove in poche ore sono stati accertati 6 nuovi contagi. Tre i positivi individuati a Sant'Angelo dei Lombardi e il sindaco Marco Marandino spiega: "Come sempre chiediamo a tutti la massima attenzione e ricordiamo di adottare sempre tutte le misure precauzionali necessarie: evitare assembramenti, igienizzare costantemente le mani, mantenere la distanza personale e indossare sempre la mascherina". I dati complessivi del contagio preoccupano. 134 nuovi positivi nella scorsa settimana e ben sette vittime in soli 15 giorni. Conti alla mano ieri l'indice di positività si è attestato oltre i 7 per cento.