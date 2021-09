Covid.Il professore Malzoni: Le donne incinte possono vaccinarsi, nessun rischio Carmine Malzoni: Il vaccino può essere somministrato in qualsiasi momento della gestazione

Quando si parla di vaccino anti Covid e di donne in gravidanza, la bilancia che misura il rapporto tra rischi e benefici pende tutta a favore del siero. A spiegarlo è il professore Carmine Malzoni, tra i massimi esperti di Ostetricia e Ginecologia, fondatore della storica clinica di viale Italia ad Avellino, dove ha visto nascere 130mila bambini e dove lavora da oltre mezzo secolo. "Le future mamme devono vaccinarsi", spiega l'esperto che analizza l'assoluto vantaggio medico di una vaccinazione che immunizza madre e bimbo .

In questi giorni l'appello al Ministero per la Salute di pediatri e ginecologi per incrementare la vaccinazione di giovanissimi e donne in attesa.

“I vaccini a mRNA sono assolutamente sicuri sia per le donne in gravidanza, sia per le donne che allattano - precisa il professore Malzoni, fondatore della storica clinica Malzoni di viale Italia e punto di riferimento internazionale della medicina - . Il Covid-19 rappresenta un grave problema di sanità pubblica e, da un punto di vista di medicina clinica, una malattia potenzialmente molto grave soprattutto per l’età avanzata ed alcune categorie di persone. Tuttavia, queste caratteristiche non devono e non possono far ignorare le manifestazioni del Covid-19 nelle giovani donne in età fertile ed in età neonatale e pediatrica - spiega Malzoni -. L’eccessiva diffusione di informazioni spesso non da fonti ufficiali e di fake news, che osserviamo al momento, rischia di generare una percezione sbagliata del rischio e delle conseguenze per donne giovani e bambini. Il vaccino anti-Covid non influisce sulla fertilità della donna, né vi è alcun motivo per rimandare una gravidanza. Quindi il mio appello è in perfetta sintonia con quello delle principali associazioni nazionali e internazionali scientifiche affinchè ogni donna, e in qualsiasi fase della sua gestazione, si vaccini subito”.

Secondo il professore Malzoni le gestanti non solo possono vaccinarsi “ma devono vaccinarsi per evitare che il virus continui a circolare”.

“Si può essere vaccinate sempre, anche durante allattamento. Senza contare che durante una gravidanza si vaccinano due persone: madre e figlio. La donna sviluppa anticorpi, infatti, che naturalmente, si trasmettono tramite la placenta al suo bambino. Risultato? Nascerà un bambino già vaccinato, immune al virus”. Come medici e come esperti siamo tenuti a fornire una informazione seria, vera e serena ai cittadini affinchè la campagna vaccinale proceda serenamente e il più speditamente possibile”.