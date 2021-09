Maraia: "No alla violenza, restiamo uniti e vacciniamoci tutti" "Siamo per una ripresa economica e sociale. Altre chiusure non ce le possiamo permettere"

"Desta molta preoccupazione questa escalation di odio e violenza che si sta diffondendo nel paese, dovuta a manifestazioni “No Green Pass” e “No Vax” caratterizzate da minacce e aggressioni.

Le aggressioni fisiche e verbali del tipo “ti sparo, devi morire” sono da condannare, sempre! Non posso che aggiungermi quindi a quanti finora hanno espresso la propria solidarietà al ministro Luigi Di Maio per gli attacchi ricevuti, ma anche a quanti di nostri connazionali sono oggetti di attacchi di odio e violenza in questi giorni." E' quanto afferma il deputato irpino Generoso Maraia.

"Non è con questo odio che si può pensare di risolvere le cose. Non è con questa violenza che si può pensare di essere ascoltati. Quello che si sta facendo è assicurare al Paese una piena e completa ripartenza: questo, attraverso la campagna di vaccinazione, che va sostenuta.

Bisogna sensibilizzare quanti ancora non si son vaccinati a farlo, perchè è questa la strada per evitare altri lockdown che metterebbero a rischio la ripresa economica e sociale. Altre chiusure non ce le possiamo permettere. Restiamo uniti e non molliamo. No alla violenza."