Statale 7 Appia: consegnati i lavori per restyling tra Morra De Sanctis e Lioni L'affido del cantiere

Anas (Gruppo FS Italiane) ha consegnato l’intervento relativo ai lavori di manutenzione programmata per la nuova pavimentazione lungo la strada statale 7 “Appia”, in provincia di Avellino. L’investimento complessivo è di oltre 1,2 milioni di euro. Nel dettaglio, le attività – che saranno eseguite dall’impresa Palistrade, con sede in Caserta, mediante Accordo Quadro – interesseranno la tratta compresa tra il km 346,800 ed il km 355,000, coinvolgendo i territori comunali di Lioni e Morra De Sanctis. I lavori consisteranno, principalmente, nel rifacimento del tappeto di usura e del binder del manto stradale, oltre che nel rifacimento della segnaletica orizzontale. Per l’esecuzione degli interventi, che prenderanno il via a partire da questo mese, si renderà necessaria l’istituzione di restringimenti della carreggiata (con attivazione del senso unico alternato), in funzione dell’avanzamento dei lavori.

La calendarizzazione degli interventi verrà preventivamente comunicata; la durata dell’intervento è fissata in 60 giorni.