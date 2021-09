"Vaccinatevi, sono stanca di vedervi soffrire e morire" L’appello disperato di un'operatrice sanitaria dal Frangipane di Ariano Irpino

"Un reparto covid chiuso, che adesso riapre ai contagi, agli arrivi di chi non ha voluto vaccinarsi. Sembra di ritornare indietro nel tempo."

E’ lo sfogo di un'operatrice sanitaria nella lotta al Covid all’ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino. Il mio è un pianto silenzioso e carico di delusione. Un duro lavoro a disposizione degli altri che sceglierei altre mille volte."

Sembra di rivivere nuovamente le scene dei giorni più bui al Frangipane, ma con una sola differenza, quella di aver individuato l’unica arma per uscire dal tunnel, che purtroppo in molti stanno sottovalutando, influenzati da una campagna di informazione errata e dannosa. All’appello anche sul tricolle come nel resto delle aree interne mancano numerosi 60enni e pazienti fragili.

Dagli operatori sanitari l’ennesimo e pressante invito ad approfittare degli open day prima che sia davvero troppo tardi. E' una corsa contro il tempo e chi ha vissuto con i propri occhi tante scene di dolore davvero non ce la fa a restare in silenzio: “Vaccinatevi, sono stanca di vedervi soffrire e morire.”