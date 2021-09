Covid. Chirichiello (Ibclc): "Sì al vaccino a donne che allattano e incinte" Covid. L'esperto: non ci sono rischi ma solo benefici, è l'unica arma contro il virus

Sono 1227 le dosi di vaccino inoculate in Irpinia nelle ultime 24 ore ed è caccia agli indecisi, gli adolescenti tra i 12 e 19 anni per raggiungere l'immunità di massa anche in Provincia di Avellino. Sono sei i morti in 14 giorni e si abbassa l’età media dei contagiati mentre dilagano le varianti . Gli esperti predicano cautela e invitano tutti ad aderire alla campagna. Il presidente nazionale Ibclc, neonatologo e pediatra il dottore Gerardo Chirichiello invita tutti vaccinarsi. “La vaccinazione unico strumento valido per combattere il covid”. Insomma, il vaccino anti Coronavirus è consigliato sempre e a qualunque mese della gravidanza dall’esperto, perché spiega: “le donne incinte possono andare incontro a maggiori complicazioni rispetto a chi non è in attesa di un figlio”.

“Certamente nei mesi iniziali della campagna vaccinale ci sono stati momenti di perplessità e confusione. Ma ora ci sono precise linee guida della società scientifica. E’ importantissimo vaccinare le donne incinte soprattutto perché se contraggono il covid rischiano di avere problemi molto seri”. ll dottore Chirichiello tra i massimi esperti sul tema dell’Allattamento rimarca l’assoluta efficacia del vaccino per mamma e bebè. “E’ importante procedere con le somministrazioni sia durante la gestazione che durante l’allattamento - spiega -. Anche durante l'allattamento la somministrazione del vaccino anti-covid non inficia il calendario del programma vaccinale del neonato”.

Intanto, guardando ai prossimi mesi, per la vaccinazione anti-Covid ai bambini sotto i 12 anni, sono già in fase avanzata le procedure di autorizzazione presso gli enti regolatori. Con buona probabilità in pochi mesi si arriverà a disporre del vaccino 6-12. Se tutto procede come dovrebbe, è verosimile che si potrà avere anche in autunno la possibilità di vaccinare i piccoli. “I bambini – ha continuato – hanno diritto ad essere protetti.

Il rischio è che se tagliamo fuori dalla campagna vaccinale i bimbi sotto i 12 anni, proprio loro potrebbero trasformarsi in serbatoi di contagio e varianti. Quindi bisogna estendere l’età della popolazione vaccinatile scendendo sotto i 12 anni. Questo virus purtroppo è estremamente contagioso e quindi contagia come sappiamo, anche questa fascia di età abbastanza facilmente. Nella maggior parte dei casi questi bambini da un anno fino ai 12-13 anni non hanno grandi problemi, hanno un'infezione senza grosse conseguenze ma sono dei super-diffusori quindi siccome loro poi devono andare a scuola, essendo diffusori diventa un problema sia per la scuola sia per le persone più grandi”.