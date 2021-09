Avellino ricorda Padre Innocenzo, fondatore del Roseto A dieci anni dalla scomparsa. Una messa in suffragio sarà celebrata domenica 5 settembre alle ore 18

Una messa in suffragio di Padre Innocenzo Massaro, fondatore della Casa di Riposo Roseto di Avellino, sarà celebrata domenica 5 settembre alle ore 18,00 nella Chiesa di Santa Maria del Roseto. A dieci anni dalla sua scomparsa l'Associazione Roseto, la Famiglia Francescana, i Frati Cappuccini ed i familiari tutti lo ricordano con immutato affetto a quanti lo conobbero e gli vollero bene. Una figura molto cara agli avellinesi per il grande contributo che ha dato alla comunità e la sensibilità che ha saputo suscitare verso la terza età e i più fragili, le persone non autosufficienti e disabili.

L’idea di fondare una casa di riposo naque infatti dalla continua predicazione effettuata nei tanti paesi dell’Irpinia durante gli anni della nuova emigrazione nei paesi del nord. Nei piccoli centri irpini rimangono solo bambini e anziani, molti dei quali in amara solitudine. Da qui l’impegno di assicurare agli anziani un luogo sereno e sicuro. Insieme a un nutrito stuolo di terziarie francescane nel 1970 iniziò l'avventura del Roseto in contrada Zoccolari. Le mura sicure del “Roseto” si aprirono anche la sera del terremoto del novembre 1980, accogliendo per vario tempo oltre un centinaio di persone. In poco tempo, grazie anche alla generosità di tante persone, irpine e non, la casa di riposo è cresciuta fino a diventare un moderno e accogliente complesso di accoglienza.