Scuola, Test salivari a campione in 250 istituti sentinella Anche in Irpinia ci saranno le verifiche per accertare eventuali contagi

Scuola nessun ritardo, si parte il 15 settembre. Vertice tra il governatore De Luca e l’assessore Fortini con 150 presidi campani. Obbligo di green pass per il personale amministrativo e docenti, nuove strategie anticontagio. Questi gli argomenti trattati con l’annuncio di grosse novità per l’anno che verrà tra vaccini davanti le scuole superiori e tamponi salivare a campione per accertare il rischio di cluster nelle classi.

Saranno 12 le scuole sentinella della primaria e della secondaria di I grado coinvolte in Irpinia e 3 quelle di Avellino. Otto quelle nel Sannio e 2 a Benevento. Trentasette in tutta Terra di Lavoro e 3 a Caserta. Cento uno nella provincia partenopea e 39 a Napoli. Quaranta nel Salernitano e 5 nel capoluogo. In tutto, 250 istituti coinvolti nel piano di monitoraggio della circolazione del Sars-Cov-2 con i test salivari, prima con 20 mila studenti il primo mese e poi con 40 mila. Tutto questo per monitorare 426 mila 361 allievi in Campania.