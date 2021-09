Il Prefetto Spena a Montevergine in funicolare Sua Eccellenza ha presenziato alla messa celebrata dal Cardinale Parolin

Questa mattina, in occasione della visita a Montevergine del Segretario di Stato di Sua Santità il Cardinale Pietro Parolin, il Prefetto di Avellino, Paola Spena, ha raggiunto il Santuario con la Funicolare. Accompagnata dal direttore dell'impianto - di proprietà di Air - l'ingegnere Carmine Alvino, il Prefetto Spena ha dato il via alla corsa che l’ha accompagnata in vetta per partecipare alle celebrazioni in onore della Madonna di Montevergine, organizzate dall’Abate Riccardo Luca Guariglia e dalla Comunità Benedettina.