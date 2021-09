Lotta al covid, vaccini al Mercato. Morgante: raggiungeremo tutti gli indecisi La manager: acceleriamo per completare

Nell’ambito del tour dei Camper della salute dell’Asl di Avellino impegnati nella Campagna Vaccinale Anti-Covid 19 martedì 7 settembre 2021 sarà presente una Unità mobile durante l’appuntamento con il mercato di Avellino.Il Camper dell’Asl sosterà dalle ore 8.00 alle ore 14.00 presso l’Area Mercatale di Campo Genova per effettuare le vaccinazioni anti-covid. Tutti i cittadini, a partire dai 12 anni, potranno accedere alla vaccinazione (vaccino Pfizer o Moderna) senza bisogno di prenotazione, anche se non iscritti sulla piattaforma regionale, fino ad esaurimento dell’orario.“L’obiettivo è completare la vaccinazione dell’intera popolazione irpina raggiungendo i cittadini nei luoghi maggiormente frequentati - afferma il Direttore Generale dell’Asl Maria Morgante - Abbiamo moltiplicato e diversificato l’offerta con gli open day quotidiani e i camper in modo da raggiungere in maniera capillare l’intero territorio e i luoghi a maggiore affluenza di persone”.