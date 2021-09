Bimbo sta per nascere in ambulanza, parto in extremis al Moscati Gioia e commozione tra ospedale e operatori della Misericordia di Serino che hanno soccorso la donna

Aveva talmente fretta di scoprire il mondo che stava per nascere a bordo dell’ambulanza della Misericordia di Serino. Fiocco azzurro, ma anche tanta commozione per i soccorritori che nel primo pomeriggio di oggi, sono intervenuti in un appartamento di Rione San Tommaso, per prestare aiuto ad una donna di origini straniere, che lamentava dei dolori addominali. La 22enne, con poca conoscenza della lingua italiana, aveva riferito di avere dei forti dolori addominali agli operatori telefonici del 118. Alle 14.38 è partita la richiesta di aiuto, che il centralino ha smistato alla Misericordia di Serino, dove era pronta una ambulanza per soccorrere la giovane donna. Una manciata di minuti è servita all’autista Pellegrino Capuozzi per arrivare sul posto, scortando i due soccorritori Gianfranco Viglione e Matilde Capriglione. Una volta arrivati nell'appartamento i due operatori si sono subito resi conto che la ragazza era ormai pronta per far venire alla luce il suo piccolo. Fatta salire a bordo la 22enne straniera, Capriglione e Viglione hanno subito accertato che la dilatazione era completa e che il piccino stava venendo alla luce. L'espulsione stava per avvenire in ambulanza, ma grazie ai tre coraggiosi operatori la giovane mamma è arrivata con borsa rotta e in fase espulsiva nel pronto soccorso dell'ospedale di Avellino San Giuseppe Moscati. E' stato tempestivo l'intervento di infermieri, medici e operatori del pronto soccorso ostetrico, coordinata ieri pomeriggio dalla dottoressa di turno Adelaide Manzo e dei sanitari del reparto di neonatologia coordinato dal dottore Mario Diplomatico. Il piccolo è venuto alla luce alle 15.06 in punto tra gli applausi e commozione di tutti gli operatori coinvolti tra Moscati e Misericordia nella rocambolesca avventura. La mamma e il piccolo stanno entrambi bene e vengono assistiti al Moscati. Il neonato viene da tutto lo staff del reparto di neonatologia e Tin guidato dal dottore Sabino Moschella, mentre la mamma resta ricoverata nel reparto di ginecologia diretto dal dottore Elisiario Struzziero.