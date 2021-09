Buoni libro: "Diffidate da internet, solo in negozio risparmio e spesa sicura" Ripartenza scolastica, parla lo storico commerciante Renato D'Argenio

Ripartenza post-covid, dopo i tamponi campo Genova ospita domani anche i vaccini. Farà tappa nell'area mercatale di Avellino il camper della salute. Tutti i cittadini potranno accedere alla vaccinazione senza bisogno di prenotazione, anche se non iscritti sulla piattaforma regionale. E cresce il rapporto tra tamponi e positivi: oggi sono 17 i nuovi casi in irpinia su 245 test e ieri si è registrato un numero bassissimo di vaccini. Intanto è polemica sui buoni libro per la ripartenza scolastica Renato D'Argenio, storico commerciante avellinese con la sua cartolibreria in Piazza Garibaldi, avverte: "Diffidate da internet spesa sicura solo in negozio. Perchè anzitutto si sceglie meglio quello che si compra e poi in città ci sono tanti commercianti onesti che praticano ottimi sconti, assolutamente da valutare. Qui si risparmia davvero. Per il resto siamo ottimisti sulla ripartenza, le scuole sono in sicurezza e speriamo davvero di lasciarci alle spalle gli ultimi due anni così negativi”.