Torna il Laboratorio della Salute: a settembre visite gratis Un aiuto per le famiglie in difficoltà

Agrande richiesta ritorna ad Atripalda il Laboratorio della salute. La Misericordia ringrazia i Medici e tutti i volontari che hanno aderito a questa iniziativa che si ripeterà anche per il mese di settembre. "Il nostro obiettivo è di essere di aiuto alle famiglie in difficoltà, che soprattutto in questo periodo particolare, rinunciano a controlli medici e quindi alla salvaguardia della propria salute" .