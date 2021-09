Covid , aumentano i ricoveri. Vaccinati quasi 300mila cittadini in Irpinia I dati del contagio e della campagna di immunizzazione

Sono 15 le persone ricoverate in ospedale in Irpinia a causa del covid, cinque al Moscati altre dieci al Frangipane e i pronto soccorso tornano ad affollarsi di casi sospetti coronavirus o di casi accertati per persone che sviluppano i sintomi più seri della malattia. Schizza l’indice di positività al virus che si attesta al 6.94 per cento, per i soli 245 tamponi processati e i 17 contagi accertati. Ma avanza la campagna vaccinale e viene raggiunta la soglia dell’ottanica per cento della popolazione immunizzatile. Sfiorati i 300mila cittadini vaccinati e tra i ragazzi tra i 12 e 19 anni ha ricevuto la dose il 74 per cento. Continuano gli open day spinti senza prenotazione e oggi camper mobile al Mercato di Avellino.