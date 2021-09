Camminata Rosa, domenica la settima edizione. Iannace simbolo della prevenzione Cancro al seno, nuova edizione dell'evento

Una marcia, un evento conclusivo che segna un prima e un dopo nell'impegno per la prevenzione del cancro al seno che non si ferma mai, grazie al volontariato. Il popolo delle donne in rosa, guidato dal senologo Carlo Iannace, continua a fare prevenzione tra screening gratuiti e iniziative benefiche per promuovere la cultura della cura e della preevenzione.

Non si sono mai fermate le donne dell'Amdos e dell'Amos che guidate dal dottore Carlo Iannace e da altri professionisti della Sanità hanno proseguito la loro battaglia per la vita nonostante le restrizioni anticovid.

E c'è grande attesa per la Camminata Rosa, VII edizione, appuntamento irrinunciabile di ogni settembre che torna puntaule a scaldare i cuori e a scuotere le coscienze.

L'evento, promosso dalle principali associazioni attive sul territorio con il coordinamento del prof. senologo Carlo Iannace, si terrà domenica 12 settembre dalle ore 9.00 da Mercogliano ad Avellino, nel rispetto della normativa anti covid.

Numerosi i partecipanti e le partecipanti che anche quest'anno scendono in strada per sensibilizzare la popolazione sull'importanza di test e screening per diagnosi sempre più precoci.

Durante l'intero svolgimento del tour sarà obbligatorio esibire il green pass, indossare la mascherina, rispettare il distanziamento interpersonale

L'iniziativa si concluderà con una performance ispirata al tema della solidarietà e volta a testimoniare l'attenzione verso la prevenzione del tumore al seno.

Il giorno del Santissimo Nome della Beata Vergine andrà in scena la settima edizione della manifestazione 'in rosa'. Dopo il Drive In tenutosi lo scorso anno tra Bagnoli e la Piana del Laceno, quest'anno l'evento sarà in perfetta continuità con le precedenti Camminate Rosa: il 12 settembre si partirà – come consuetudine – da Viale San Modestino, a Mercogliano, per raggiungere a piedi la Città di Avellino dove sarà celebrata la Messa e sarà possibile partecipare alla raccolta fondi per l’acquisto di un casco refrigerante da donare al reparto di Oncologia dell’Ospedale Moscati, strumento fondamentale per dare supporto e sollievo alle donne nelle fasi della chemioterapia.