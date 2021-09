Vaccini al Mercato, il medico: tante prime dosi e ragazzi. Siamo soddisfatti Il commento del medico vaccinatore

Lotta al covid in Irpinia, open day e camper itinerante per sconfiggere il virus. Hub aperti no stop dalle 8 alle 14 domani e dopodomani e sul fronte dei contagi sono 9 i nuovi positivi su 290 tamponi processati. Tre i casi accertati nel solo capoluogo. E proprio ad Avellino c’è stata una tappa nuova per il camper della Salute a campo Genova tra gli stand del Mercato Bisettimanale. “Siamo soddisfatti perché abbiamo registrato un buon numero di adesioni - spiega il dottore Matteo Tomeo, medico vaccinatore in forze all’asl in questa campagna vaccinale - Abbiamo raggiunto quasi tutti i comuni nel nostro tour". Sullo sfondo le storie di chi ieri ha deciso di vaccinarsi tra gli stand del mercato.

“E' stata l'occasione giusta per me – racconta emozionata la signora Nicolina -. Diversi mesi fa ho contratto il covid. Poi sono stata garantita per dei mesi dagli anticorpi prodotti naturalmente in seguito alla infezione. Ma è venuto il tempo di vaccinarsi. Ho esitato per qualche settimana prima di vaccinarmi, per il trauma vissuto. Invece ho capito in questi mesi che vaccinarsi è indispensabile. Appena stamane ho visto il camper ho capito che era l'occasione giusta. Senza contare che il green pass ormai indispensabile per poter vivere nella nostra società. Ho trascorso venti giorni in ospedale, ho conosciuto tutto l'orrore di questa malattia, la ferocia di questo virus. Per questo mi vaccino e dico a tutti di fare altrettanto, per non vivere l'inferno che ho vissuto io. Ho avuto la fortuna di sopravvivere al covid, per me il vaccino ha un valore in più. Possa dirvi a cosa serve questo siero, posso raccontarvi da cosa ti protegge. Per questi motivi invito tutti a vaccinarsi”.