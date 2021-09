Covid, 11 positivi e 15 ricoveri in ospedale. Contagiato bimbo di 10 anni I dati complessivi del giorno in provincia di Avellino

Sono 11 i nuovi casi di coronavirus accertati in Irpinia e il tasso di positività si attesa all’1,7%. Tra i positivi spunta un bimbo di soli 10 anni . Il crisi avanza, con un aumento dei casi di variazioni del covid. Oggi nuova tappa itinerante del camper della salute che si ferma fino 15 presso il sud Motor Expo di Calitri. Vaccinazioni libere e senza prenotazione e si punta ad intercettare gli ultimi indecisi del vaccino. Intanto il governatore De Luca torna all’attacco dei nova e commenta: “sono come i terrapiattisti, essere liberi non significa mettere a rischio la campagna vaccinale e disobbedire alle disposizioni governative” . Intanto sono 15 i malati ricoverati tra Moscati e Frangipane. I prossimi giorni saranno decisivi per avere un quadro chiaro di come procedere l’andamento regionale del contagio. Tra ritorni dalle vacanze di fine agosto e movida fuori controllo, si attende di capire quale sarà l’andamento della curva del contagio, soprattutto in vista del ritorno tra i banchi.