Scuola, ecco il piano trasporti: navette e volontari alle fermate Quasi 50 nuove corse da e per il capoluogo

La Prefettura ha limato gli ultimi dettagli per il piano trasporti ad Avellino in vista della ripresa dell'anno scolastico. Confermato l'80% di capienza sui mezzi. Ventidue nuove vetture in circolazione, per un totale di circa 50 corse tra tutti i vettori presenti sul capoluogo. Predisposto un servizio di navette da e per Campetto Santa Rita e Piazza Kennedy per incrementare le corse e ci saranno volontari di Protezione civile alle fermate dei bus per evitare assembramenti. L'Air è pronta ad ampliare ulteriormente la flotta in caso di necessità e sarà garantita la costante sanificazione dei bus.

Il percorso delle navette sarà il seguente:

- 3 navette da Campetto Santa Rita, percorso: Via Guarini, Via Colombo, Rione Aversa, Via Morelli e Silvati, Via Annarumma, Tuoro Cappuccini

- 3 navette da Piazza Kennedy, percorso: Via Carducci, Tuoro Cappuccini, Santa Maria delle Grazie, Città Ospedaliera, Via Annarumma, Via Morelli e Silvati per poi immettersi su via Colombo.